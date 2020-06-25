【專家樓評】黃詠欣：銀行審批樓宇按揭不再進取？

銀行除了在按揭批核時較為嚴謹外，現時所提供的按揭產品亦比vo1往收緊了。首先，在按揭息率方面，H按的按揭息率由年初低至H+1.24%，到現時已調升至H+1.4%；而P按的按揭息率或H按的鎖息上限由過往低至P-3.1%(P為5.25%)，即實際息率為2.15%，現時已調升至P-2.75%(P為5.25%)，即實際息率為2.5%。

其次，在現金回贈方面更有相當明顯的減幅，由高峰期現金回贈為貸款額的2.1%，即貸款額500萬元有10.5萬元的現金回贈，到現時大部分銀行將現金回贈減少至貸款額的0.5%，即貸款額500萬元現只有2.5萬元的現金回贈。此情況在轉按方面更為嚴峻，現時大部分銀行將轉按的現金回贈更減至0.2%，即轉按貸款額500萬元只有1萬元的現金回贈，甚至有銀行不設現金回贈，相信連轉按的律師費都不足以支付，故此近期轉按宗數急據下跌。

最後，過往幾年銀行隨按揭附送給客戶的「按揭掛鈎高息存款戶口」(Mortgage Link)，近期已經有部分銀行取消此Mortgage Link戶口優惠，最近更有一間銀行通知客戶修訂此戶口的政策，不論舊客戶或是新客戶，凡選用此戶口將設有存款上限，存款上限為尚餘貸款額的50%或200萬(以低者為準)。筆者認為過往很多客戶透過轉按套現，希望能增加資金流動性，當未有具體的投資計劃時會先存放資金在此戶口賺取高息，但現時銀行改變政策，他們就要重新作出資金部署。

總括而言，銀行的取態及推出的按揭產品，足見銀行對於按揭市場似乎未如過往般積極，另外其實每間銀行的按揭產品當中的細節都有一點差異，故此不妨向多幾間銀行查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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