新冠肺炎：美迪士尼押後重開　Apple擬再關閉德州零售店

正當香港迪士尼樂園在實施人數管制下、已於6月18日重新開放之際，面對美國新冠肺炎確診數字再度大幅度上升，截至周四(25日)凌晨，美國確診病例超過236.9萬人，累計121,846病亡。美企迪士尼及蘋果公司(Apple Inc.)急謀對策。

迪士尼周三(24日)公布，因州政府官員要到7月4日後才會發布主題公園重啟指引，故原定自7月17日起分階段重新開加州DisneyLand及Adventure兩家主題公園的計劃將押後，但其購物中心「迪士尼城中特區」(Downtown Disney District)仍將如期在7月9日重新開放。

迪士尼早前表示，擬定計劃重啟法國巴黎及日本東京的迪士尼樂園。

與此同時，Apple表示，由於德州新冠肺炎確診病例數量有所上升，公司擬重新關閉德州休斯敦地區的7間零售店。上周Apple已重新關閉佛羅里達州、北卡羅萊納州、南卡羅來納州及亞利桑那州的零售店。

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