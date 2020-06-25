新冠肺炎：疫情復發　美企上周破產申請數目創11年高位

隨着新冠肺炎疫情重創美國經濟，美國企業捲起一股破產潮。據財經媒體彭博數據所顯示，上周就有最少13間美國企業尋求破產保護，並集中於受疫情衝擊的零售業，以及受油價早前暴瀉所累的能源業為主，而情況與全球金融危機時的高峰期相若，創下自2009年5月以來最慘烈的一周。

在零售服務業方面，期內有4間消費類非周期股(consumer non-cyclical)公司遞交破產呈請，令今年以來企業破產呈請總數上升至28份，並創下自2009年以來新高。

另外，石油價格於疫情期間一度暴瀉至負值，據業內的一項分析報告顯示，當油價達到每桶35美元時，近1/3的美國頁岩油生產商資金已無法抵過債務。

據彭博分析師Phil Brendel指出，將目前的漲勢與2008年4月的復甦進行比較，當時復甦並無持續太久，市場於半年後即面臨全球性的金融危機。

不過，據彭博統計，截至6月19日，不良債券及未償貸款的金額，則由5月15日的5,440億美元，降至6月15日的3,440億美元，顯示不良債券規模的收縮速度快於槓桿貸款。值得一提的是，現時企業信貸改善，或與企業營運基本面無關係，而是依賴美國聯儲局刺激政策所帶來的流動性，令部分陷入財困的企業得以喘息。

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