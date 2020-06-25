【專家樓評】李志成：環球放水　樓市氣氛向好

本港經濟面臨挑戰，最新失業率升至5.9%，創15年新高，不過距離沙士時期8.5%高位仍有一段距離。隨着疫情趨向穩定，政府進一步放寬限聚令，加上政府於6月底開始接受登記派發1萬元申請，相信短期內大多市民會選擇留港消費。餐飲、零售等行業有望回復生機，近日市面整體氣氛亦比幾個月前明顯好轉，市場有聲音預期失業率將近見頂。

放眼各國政府都各出奇謀，應對疫情對經濟的衝擊，美國更加實施無限量化寬鬆一招，並大幅削至接近零息水平。各國相繼推行量化寬鬆，市場水浸，勢將推升資產價格，持有現金將會面臨貶值風險，資金尋出路，而住宅物業相對其他投貨工具較隱陣保值，投資樓市有穩定回報，預期資金將持續流入磚頭。

疫情緩和下，發展商重拾推盤攻勢，吸納積聚多時的購買力，5月份一二手承接理想，6月發展商乘勢追擊，月內預計將有多個新盤登場。將軍澳大型新盤日前率先出擊搶客，開價貼市，市場反應熱烈，收票情況理想，而屯門新盤及茶果嶺新盤亦預計會短期內出擊，新盤搶客戰一矚即發，預期6月份一手成交有望保持5月的旺勢，挑戰約1,500宗以上水平。

香港置業行政總裁 李志成

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