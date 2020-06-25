經濟災難！蝗蟲大軍逼近「世界糧倉」巴西南部

外國傳媒報道，蝗蟲大軍除了在非洲以至印度、巴勒斯坦等地肆虐外，目前南美也遇困，牠們正越過南美洲阿根廷，距離「世界糧倉」之一的巴西不遠，在該國南部南大河州以西的巴拉多瓜拉伊市(Barra do Quarai)約130公里。有專家指出，未來幾天的天氣將決定蝗蟲大軍是否入侵巴西。

阿根廷政府指出，這種蝗蟲是一種遷徙害蟲，喜食樹薯、粟米和甘蔗，每天飛行距離可長達150公里。

巴西政府指出，南大河州(Rio Grande do Sul)西部地帶正密切關注蝗蟲大軍的移動情況，以及未來幾天的天氣變化；若蝗蟲大軍抵達巴西，農業部考慮使用農業飛機來控制蟲害。目前巴西擁有世界第2大農業航空機隊，共有2,280架飛機，其中426架在南部。

巴西農業部指出，這類蝗蟲自19世紀以來就曾在巴西出現，直到1930年及1940年代對巴西南部地區的水稻作物造成巨大損失，但之後就未再出現蝗蟲大軍。

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