美將步「長期迷失」後塵？30年內赤字恐達日本級別

美國將會步入「日本化」長期迷失後塵？外國傳媒引述非牟利組織Committee for a Responsible Federal Budget(CRFB)警告，美國政府赤字將在30年內膨脹為經濟規模的2倍多，意味着到了2050年，美國赤字將與日本水平相若。

美國國會預算辦公室(CBO)及白宮管理和預算辦公室(OMB)通常會提供10年預測。CBO曾在4月發表報告表示，今年聯邦預算赤字將攀抵3.7萬億美元新高，公共負債佔GDP比率達101%，下次將在9月更新。CRFB提供的是依據近期情況做出的最新預測。

從CRFB的示警推斷，CBO於9月更新的預測數字或較4月更慘。受疫情影響，美國公共債務將在今年達到和GDP同等規模，時間比原先所料提早10年。

因此，CRFB指出，雖然短期借貸是對抗目前危機的必要之舉，但赤字本身也將帶來代價。CRFB料到了2030年，公共債務將佔GDP的118%，遠高於CBO在疫情尚未爆發前估計的91.7%。到了2040年，債務比例將進一步升至159%，並在2050年達到220%。

根據經合組織(OECD)數據顯示，美國在2050年的債務堪比日本。日本在2015年的債務佔GDP比例為215%。

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