疫後首例！加拿大遭惠譽降信貸評級　失落AAA

外國傳媒報道，評級機構惠譽周三(24日)調低加拿大3A信貸評級，原因是大規模抗疫支出擴大政府赤字，即使將來脫離經濟衰退，也會背上更大的公共債務比率，令加國成為第一個因疫情而被惠譽調低評級的國家。

惠譽目前對加拿大的信貸評級為AA+，展望為穩定。受提振經濟支出影響，今年政府債務佔GDP比率升至115.1%，較去年的88.3%為高。惠譽預料，隨着全球貿易、國內商務及勞動市場好轉，加拿大今年經濟仍可增長3.9%，但中期增長展望受壓，且低於多數發達國家。

另一評級機構標準普爾仍給予加拿大AAA信貸評級，與德國並列，為G7國家仍保有最高評級的國家。穆迪亦予加拿大最高評級。

曾任美林北美首席經濟學家的Rosenberg研究所創辦人David Rosenberg指，加拿大過度槓桿的資產負債與中國、意大利以及希臘相若，而情況已經持續一段時間，未來仍有機會遭降級。他曾在4月預測，加拿大會被降信貸評級。

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