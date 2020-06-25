華為在新加坡5G主要合約　輸給易利信和諾基亞

財經媒體彭博報道，新加坡最大的幾家電訊營運商選擇了易利信和諾基亞作為他們的主要5G網絡提供商，華為獲得了重要性較低的合同。

在新加坡周三(24日)對推出全國範圍的5G覆蓋做出最終批准後，新加坡電信(Singapore Telecommunications Ltd.)選擇易利信，包括星和(StarHub Ltd.)在內一個團體選擇了諾基亞。身為中美緊張關係中爭論焦點的華為，仍然在這個市場上佔有一席之地，它將作為TPG Telecom Pte較小的當地網絡系統的提供商。

資訊通信媒體發展局周三表示，在新加坡電信及星和及M1 Ltd.組成的團體完成監管程序後，它們獲得了最終批准。程序包括選擇頻譜和供應商合作夥伴。初步牌照在4月發放。

該機構稱，TPG Telecom Pte Ltd.分配到毫米波段中的剩餘頻譜，以推出當地的5G網絡。

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