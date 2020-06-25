騰訊已收購東南亞串流媒體服務商iflix

Iflix於2015年成立，業務遍布13個國家，包括泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、緬甸、越南及馬爾代夫等。截止今年4月平台擁有2,500萬個活躍用戶，月播放總時數達25億分鐘，平均每個用戶每個月花100分鐘觀看平台影片。不過，礙於付費用戶及廣告收入增長緩慢，令iflix的變現能力一直偏低，目前仍處於嚴重虧損狀態，2018年稅後虧損高達1.58億美元，虧損按年擴大30%。

對於騰訊，由於國內串流媒體平台競爭激烈，開拓海外市場成為未來大方向。事實上，騰訊去年在泰國推出媒體平台服務，惟市場反應一般；其最大競爭者愛奇藝亦在整個亞洲地區推出應用程式，以加快搶佔東南亞市場的佔有率。

分析認為，騰訊是次成功收購iflix，乃迄今為止中國串流媒體平台在國際市場最大的擴張大計。與Netflix相比，騰訊專注於中國及其他亞洲市場似乎是一種更可行的策略。截至去年底，Netflix在亞洲擁有1,620萬個付費訂戶。

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