又係移民賣樓！將軍澳SAVANNAH業主減價6%沽兩房戶

利嘉閣嚴煒俊表示，將軍澳SAVANNAH第2座中層C室，實用面積478方呎，兩房間隔，享海景。單位放盤約14天，原開價910萬港元，最後減價56萬元或約6.2%，以854萬元易手，實用呎價17,866元。

原業主於2016年11月以649.2萬元一手買入單位自住，現轉手帳面獲利約204.8萬元，物業升值約32%。他指，上述單位屬優質海景單位，由於業主打算移民，故願意減價成交。

該屋苑本月暫錄約2宗二手成交，目前大約有58個單位放售，開放式單位叫價由625萬元起。

事實上，近日二手樓市明顯掀起移民賣樓熱潮，有青衣業主連沽兩伙住宅套現逾1,200萬元。中原李韋鋒透露，翠怡花園3座中層A室，實用面積501方呎，原先叫價770萬元，原業主因移民而賣樓，經議價後降價至730萬元沽貨，即獲用家承接，呎價14,571元。

另市場消息，上述業主持有的美景花園5座中低層E室，實用面積360方呎，屬原則兩房間隔，6月初才放售，由於買家入貨態度積極，零議價下以520萬元買入單位，呎價14,444元。

另外，近月香港亦有不少外籍業主沽樓套現，部分劈至「蝕本價」售出。世紀21奇豐廖振雄稱，西貢相思灣碧雲苑雙號全幢村屋，四房兩廳間隔連天台，累減370萬元後，獲同區客以1,880萬元承接，減幅達16.4%。原業主持貨逾6年帳面貶值80萬元。

長線投資者都沽貨離場。香港置業朱永健表示，西灣河嘉亨灣1座連平台戶，實用面積約462方呎，半年前叫價約1,180萬元，其後主動降價130萬元吸客，由於仍有租客居住，外區客「只睇相」，議價後再獲減至1,030萬元購入，呎價22,294元。他又認為，政府撤辣可刺激換樓鏈，增加市場盤源，長遠而言可穩定樓價。

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