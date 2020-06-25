機迷注意！Pokémon GO自爆夥騰訊推新遊戲...

Pokémon Unite採用即時團隊對戰機制，將10位玩家分成兩隊，即每隊對戰人數最多為「五對五」遊戲，而該遊戲不僅在任天堂的Switch推出，同時亦會在iOS及Android上推出，並支援跨平台連線。

不過，該帖文未有公布Pokémon Unite推出時間，僅指目前正在開發。同時，有關新遊戲技術、介紹影片的內容不代表最終結果。

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