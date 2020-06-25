機迷注意！Pokémon GO自爆夥騰訊推新遊戲...
2020年06月25日 15:53
東網電視更多新聞短片
沉寂一時的手機遊戲《Pokémon Go》又有新搞作？The Pokemon Company於Twitter發帖，表示正聯同騰訊(00700)旗下的天美工作室合作開發多人在線競技(MOBA)類遊戲，名為「Pokémon Unite」，獲外界視為Pokemon版《王者榮耀》。
Pokémon Unite採用即時團隊對戰機制，將10位玩家分成兩隊，即每隊對戰人數最多為「五對五」遊戲，而該遊戲不僅在任天堂的Switch推出，同時亦會在iOS及Android上推出，並支援跨平台連線。
不過，該帖文未有公布Pokémon Unite推出時間，僅指目前正在開發。同時，有關新遊戲技術、介紹影片的內容不代表最終結果。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！