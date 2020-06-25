【專家樓評】張聖典：樓價長遠唔會大跌

本港自去年中經歷反修例風波，於今年年初遇上新冠肺炎疫情肆虐，令本港餐飲、零售、酒店及旅遊等行業經營大受影響。政府公布的失業率數字亦上升至十多年來高位，乃至賣地市場也連接出現流標情況。加上近日又多了移民外地的查詢，市場傳來本地樓市出現「劈價賣樓潮」，一片看淡前景的呼聲霎時充斥本港樓市。

然而，近月港元匯率卻多番觸及7.75的強方兌換保證，繼6月初以來，金管局已合共向本港銀行體系注入數百億港元。香港的銀行同業拆息(HIBOR)亦已連跌多日，低息反映本港市場資金充裕，資金流走情況未有發生。凡此種種都對本港樓市提供一定支持。綜合以上兩種情況，可說目前市場資訊頗為混亂。

據資料所示，近日港九新界個別單位出現低價放售個案，如北角有單位以低市價約2成售出。惟消息同時透露減價放盤迅速被市場吸納，市場陸續促成不少二手成交，部分成交仍以市價或只有數個百分點的減價幅度，而未見有大規模的大幅減價求售情況。

現時全球仍維持較為寬鬆的貨幣政策，世界各地貨幣流動性充裕，資金流入資產市場，從而抬升資產價格。普羅大眾的收入與實體經濟仍保持連繫，但資產價格卻與實體經濟脫節，導致社會上的貧富差距兩極化。

故此，所謂「劈價賣樓」的情況預料只屬個別業主的個人決定和短期現象。筆者相信只要供不應求的問題未能解決，長遠樓價都不會大幅調整。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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