端午外圍冧市！港股「黑期」大幅低水逾460點

隨着美國和其他國家的冠狀病毒病例激增打壓了對高風險資產的需求，全球股市周四(25日)繼續下跌，美股期貨偏軟，在新加坡買賣、俗稱「黑期」的港股場外期指現報24,320點，較周三(24日)港股現貨收市24,781點低水461點。

資金從股市逃離並湧向避險資產，反映出投資者的擔憂，他們擔心可能不得不重新實行防疫鎖定措施，經濟重新開放的步伐將放緩。德克薩斯州、佛羅里達州和加利福尼亞新增病例創下單日新高。衛生專家呼籲英國為可能的第二波疫情做準備，澳洲亦報告4月以來最高單日新感染病例。

富國銀行資產管理的投資組合經理Margie Patel接受彭博電視採訪時說：「新冠病例可能大幅增長，重開的地方必須再次關閉，從而給經濟帶來壓力，並降低了股票市場的前景，這種可能性令市場感到不寒而慄。自3月底以來，我們取得了如此驕人的成績，因此在這一年中向更高的水平邁進的過程中至少有一點回落是不可避免的。」

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