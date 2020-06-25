信置5大商場舉辦抽獎　獎品總值逾300萬元

近日市民外出消費意欲有所增加，集團商場人流明顯回升，以奧海城為例，最近一星期人流較3月至5月期間，上升超過30%。是次推出大型抽獎活動，以刺激人流及消費意欲，振興經濟。

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，跨商場社交互動獎賞計劃S+ REWARDS推出短短一年時間，近70%的會員曾登記積分或兌換各類獎賞遊戲活動。過去一年期間，S+ REWARDS帶動商場零售消費，與程式正式發行的首月份數字相比，整體人均消費上升了15%，人均交易次數更上升了35%，而透過會員推薦計劃而成功加入的會員亦佔20%。

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