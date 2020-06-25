聯儲局貸款計劃甚少企業借　原因竟然係...

美國遭新冠肺炎重創，早幾月經濟減速、企業陷困境，聯儲局推出規模龐大的貸款計劃，提供2.3萬億美元額度。惟計劃宣布後3個月，僅借出6.2%，涉及金額約1,430億美元。

外媒提出多個可能性，聯儲局最新資產負債表反映其「中小企業貸款計劃」，自4月初啟動以來尚未發放貸款；而其他市政貸款、企業信貸、薪金保障計劃亦存在難以推行的原因。

因為其審批過程非常複雜，尤其是中小企業貸款計劃。另一個原因是需求減少，因為企業更想自力更生，或傾向想辦法減低成本、創造流動性。此外，利率比隔夜拆息(Libor)高3%，既令銀行回報過低，亦令財困中的企業感覺溢價太高。最後，則是美國經濟衰退的復甦速度超出聯儲局的預期。

Capital Economics的首席美國經濟學家Andrew Hunter的報告指，貸款發放現況某程度反映聯儲局推出太多措施，對後勤造成重大挑戰，也有迹象表明新措施的需求弱，或因為無甚吸引力。若企業興趣維持低迷，聯儲局或會被要求增加買債。

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