德國金融希望Wirecard破產　帳面21億美元被消失

財經媒體彭博報道，陷入財務醜聞的支付公司Wirecard AG周四(25日)申請破產保護程序。據其聲明，管理層指因為債務過度，決定在慕尼黑申請法庭保護。公司指，正考慮是否要為附屬公司聲請破產。

Wirecard早先承認，資產負債表上有近21億美元不翼而飛，德國科技行業慘遭挫敗，也令投資者損手。不到一個星期，曾被譽為德國金融業未來的Wirecard，股價及債券價格大冧，任職公司近20年的前行政總裁Markus Braun涉嫌欺詐被捕。

聲明發布前，Wirecard股票停牌。彭博數據顯示，公司2024年到期的5億歐元債券每1歐元下跌6歐分，至12歐分的紀錄低點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626