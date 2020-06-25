【前景偏淡】人民幣定存上半年「賺息蝕價」　下半年更差？

受疫情及國際形勢拖累，人民幣匯價上半年跌跌不休，以周四(25日)計，期內累貶約1.7%，意味人民幣定存戶飽受「賺息蝕價」之苦。隨着下半年快將到來，專家展望，在中美紛爭再起及內地經濟前景堪憂下，看淡年底人民幣兌每美元會低見7.3水平(即每百港元兌人民幣約93.5水平)，市民宜逢高沽貨，定存更是「做唔過」。

敍做外幣存款必然伴隨匯率波動風險，眼光好可「息價兼收」，反之或「息不抵價」。以上海商業銀行人民幣定存產品為例，年初以新資金敍做6個月存款，年利率達2.8厘。若兌換10萬元人民幣以敍做定存，按當時匯價折合需付出11.19萬港元。當定存到期後，存戶可得帳面利息1,400元人民幣，計及本金取回10.14萬元人民幣，可是期內受港元升值但人民幣貶值，明顯輸了匯價，故按周四匯價折合計，實際僅得11.09萬港元，相較年初約11.19萬港元本金倒蝕近0.9%。由於距離上半年完結只剩下3個交易日，匯價表現可謂「大局已定」。

反之，若存戶將同一筆資金於年初敍做港元定存，以當時半年期的年息2.5厘計，則最少有1.25%回報「袋袋平安」，故若年初「上錯船」選擇人民幣定存，一來一回總損失達2.15%左右。

值得留意的是，過去半年人民幣定存利率明顯回落，以上商產品為例，目前6個月人民幣存息僅2厘，相較年初大跌0.8厘，意味現時敍做定期，以息率對沖匯價風險的空間，相較年初進一步收窄。

獨立外匯商品分析師盧楚仁分析，下半年人民幣形勢仍然險峻，兌每美元年底恐跌至7.3才企穩，以周四匯價7.0843計算，潛在貶值幅度近3%，遠高於存息回報。他建議，手持人民幣的投資者，宜趁匯價反彈至7.06左右高位悉數沽貨。

盧氏解釋，內地今年不設經濟增長目標，反映嚴峻程度非同小可，環球經濟一潭死水導致外來訂單恢復無期，單靠內需卻獨力難支，料全年內地經濟或現負增長。另外，各國均呼籲企業從內地撤廠回國，其中美國、日本等企業已開始響應，內地走資壓力續增將不利人民幣匯價。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦看淡人民幣前景，直言美國總統特朗普為於年底爭取連任，勢繼續打「中國牌」，兩國戰場由貿易，擴展至科技及金融領域，將拖累人民幣匯價貶值，料年底「最熊」跌至7.25，為規避賺息蝕價風險，存戶不宜敍做人民幣定存。

至於人民幣利率走勢，理財專家分析，內地為於疫後振興經濟，貨幣政策將保持寬鬆，預計未來減息、降準行動將「陸續有嚟」，並帶動離岸市場拆息及存息下行，下半年人民幣定存利率或低見1.5厘。

【持人民幣怎對沖匯價風險？】

專家看淡人民幣下半年將繼續貶值，並質疑相關定存產品息率偏低，值博率有限，恐分分鐘「倒蝕」離場。若投資者手持大量人民幣現貨，究竟有何標的可作投資，以對沖匯價風險，甚至逆市贏錢？

人民幣投資標的並非只得定期存款「獨沽一味」，微臣資產管理財富管理總監梁彥穎建議，可將人民幣資金投資於內地企業債券，入場門檻約10萬元人民幣，年利率可達4厘，惟需注意高息債的信貸評級較低，伴隨一定違約風險。

由於市場展望人民幣貶值勢頭持續，梁氏認為，投資者應及早將人民幣換成港元或美元保值，其中美元與港元匯率掛鈎，匯價風險有限；持有港元則方便滿足日常資金需求。除此之外，投資者亦宜將人民幣資產佔比縮減至一成。

事實上，港股市場亦存在以人民幣計價的產品可供直接投資，晉裕環球資產管理高級投資分析師黃子燊認為，追蹤黃金及新經濟股的交易所買賣基金(ETF)均可看高一線。

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