樓價UPDATES：新盤向隅客回流二手　講價買栢慧豪廷

新盤向隅客陸續回流二手市場，一名早前認購天水圍新盤的買家，因未能購入心儀單位，轉購同區二手屋苑栢慧豪廷，作價608.8萬港元，減價29.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角景愉居中高層A室，實用面積1,122方呎，三房連套房間隔，叫價3,200萬元，大幅減價370萬元，以2,830萬成交，減幅約116%，實用呎價25,223元，單位為該盤本月首宗二手成交個案。

●北角東寶大廈低層C室，實用面積421方呎，兩房間隔，獲區外首置客以618萬元承接，實用呎價14,679元。原業主早於1997年5月購入上址，當時作價299萬元，單位至今升值近1.1倍。

●北角耀星華庭中層C室，實用面積322方呎，兩房間隔，成交價約730萬元，實用呎價22,671元。

●鰂魚涌南豐新邨8座極高層A室，實用面積570方呎，三房間隔，以995萬元沽出，實用呎價17,456元。

●香港仔華貴邨華孝樓高層5室，實用面積385方呎，未補價第二市場開價約250萬元，減至237萬元成交，實用呎價6,156元。

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九龍區

●牛池灣曉暉花園3座高層C室，實用面積465方呎，兩房間隔，原開價740萬元，減價17萬元或2.3%，以723萬元沽出，實用呎價15,548元。

●長沙灣宇晴軒3座中低層F室，實用面積462方呎，兩房間隔，放盤價880萬元，減價約42萬元，以約838萬元成交，實用呎價18,139元，買家為首置客。

●長沙灣昇悅居1座低層F室，實用面積609方呎，三房間隔，望內園景，以每月租金2.5萬元租出，實用呎租41.1元。

●將軍澳維景灣畔6座中高層B室，實用面530方呎，兩房間隔，以860萬元易手，實用呎價16,226元。原業主於2004年5月以258萬元入市，現轉手帳面獲利602萬元。

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新界區

●大埔居屋寶雅苑興和閣高層17室，實用面積381方呎，開放式間隔，已補價自由市場以500萬元零議價售出，實用呎價13,123元。據了解，原業主於2016年9月購入單位，持貨至今轉售帳面獲利140萬元。

●大埔逸瓏灣I低座11座低層A室，實用面積737方呎，三房連套房間隔，去年12月開始放盤，原開價1,000萬元，減價約55萬元，以945萬元易手，實用呎價12,822元。

●天水圍栢慧豪廷7座高層C室，實用面積510方呎，兩房間隔，減價29.2萬元，以608.8萬元成交，實用呎價11,937元。新買家為新盤回流客，由於籌號較後，心儀的單位已被選走，故決定轉投區內二手市場。

●屯門公屋良景邨良智樓中層9室，實用面積349方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價178萬元，實用呎價5,100元。

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