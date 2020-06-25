夜市UPDATES：道指早段跌逾百點　港股「黑期」低水313

美國多個州份新冠肺炎確診個案回升，加上當地上周新申領失業救濟人數多過預期，美股周三(24日)急跌後周四(25日)開市續軟，道指現跌122點，至25,323點；納指跌53點，至9,855點；標指跌14點，至3,036點。

在新加坡買賣、俗稱「黑期」的港股場外期指現報24,468點，較周三(24日)港股現貨收市24,781點低水313點。

美國周四公布了一連串數據，其中，上周首次申領失業救濟人數由前一周向上修訂後的154萬人，降至148萬人，但多過市場預期的132萬人；前周止持續申領人數減少76.7萬人，至1,952.2萬人，少過市場預期的2,000萬人。

當地5月份商品貿赤由4月707億美元擴大5%至743億美元，有別於市場預期降至682億美元，期內入口跌1.2%至1,644.15億美元，出口則跌5.8%至900.78億美元。

另外，美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計收縮5%，與上次估計和市場預期相同，期內個人開支跌6.8%，亦與上次估計和市場預期相同，但與前一季增1.8%大相逕庭。

不過，經濟之後見改善。美國5月份耐用品訂單反彈15.8%，升幅為2014年7月以來最大，並大過市場預期的10.5%，扭轉前一個月經修訂後挫18.1%的勢頭；期內撇除運輸設備的訂單升4.4%，升幅較預期的2.1%高逾一倍。

至於美國5月份批發庫存按月意外下跌1.2%，有別於市場預期升0.4%。

個股方面，部分企業因應疫情作出調整，蘋果公司(Apple Inc.)將重新關閉休斯敦地區7間零售店。原本計劃7月17日重開的加州迪士尼樂園，亦押後重開日期直至另行通知。Apple股價早段升0.51%至361.9美元；迪士尼股價則跌2.53%至109.23美元。

梅西百貨(Macy's)擬裁減約3,900個職位，相當於總員工數量約3%，主要來自企業和管理部門，股價早段跌3.1%至6.57美元。

Baird Equity將Facebook(Fb)目標價由240美元上調至300美元，是華爾街最牛，主要是看好網上廣告市場復甦。Fb股價早段升0.63%至235.49美元。

高盛行政總裁所羅門認為，股市已幾乎收復今年所有跌幅，但以企業的盈利潛力來看並不合理，如果預測正確，隨着時間過去，股市可能出現重新平衡的情況。

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