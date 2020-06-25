IMF警告金融市場與經濟脫節　資產價格有調整風險

國際貨幣基金組織(IMF)更新《全球金融穩定》報告，警告金融市場兩個月來的反彈浪可能逆轉，因為升浪是由央行放水推動而且與經濟前景脫節。儘管因感染新冠肺炎而死亡的人數持續增加、美國實施封鎖措施抗疫以及失業率抽升，但標指仍自3月底低位反彈逾35%。

IMF貨幣和資本市場主管Tobias Adrian和助理主管Fabio Natalucci在網誌中表示，一旦投資者態度改變，風險資產價格將面臨新一輪調整，對經濟復甦構成威脅。

IMF又警告，對於部分貸款者而言，高債務可能變得無法承受，資不抵債的情況可能增加，考驗銀行抵禦虧損的能力。同時，新興和前緣市場經濟體面對融資風險，政府當局應密切監察金融市場並繼續維護金融穩定。

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