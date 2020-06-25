全球經貿戰：美企憂中印持續僵持打亂供應鏈

財經媒體彭博報道，印度與中國在爭議邊境上的僵持局面，可能會打亂在印度的美國公司的供應鏈。

根據一封致印度工業和內部貿易促進部的信，印度海關突然做出的有關主要港口停止清關來自中國工業品的決定，引起了總部在印度的美國製造企業的憂慮。

美印戰略夥伴關係論壇主席Mukesh Aghi在致部長Guruprasad Mohapatra的信中寫道：「對進口自鄰國商品的突如其來的禁止通關令我們感到擔心，因為其有可能會影響供應鏈和製造業。」

信中寫道，目前無從獲知關於可能在港口滯留的貨物的信息和細節，這威脅到公司業務的連續性並干擾了製造業的運作。

印度商務部發言人Yogesh Baweja說：「印度對外貿易總局尚無正式命令停止任何進口，目前出現的問題可能是由於海關程序延誤所致。」

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