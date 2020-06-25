【科技揭秘】內地研發2納米晶片　從此不再被揸頸就命？

中文大學電子工程系副教授潘江鵬指出，該2納米技術是一種新的電晶體，其結構與三星擬用於3納米製程的GAAFET相似，惟最大分別在於源極、電子通道和漏極變成垂直去縮小面積，進一步提升晶片的器件和運算密度。

不過，他指，中科院成功在實驗室示範了一個這樣的電晶體以後，如何量產是最大挑戰，因為一塊小小的晶片已經有數以十億計的電晶體。現時只是充當FinFET和GAAFET皆走到極限時的重要後補方案，況且台積電和三星亦有可能在中國這個電晶體量產之前，運用其他方式殺入1納米製程。

說到晶片供應自主，潘江鵬指，問題是技術非常廣泛，而且很多不由內地掌握。就生產環節，開發7納米或以下製程必需的極紫外光(EUV)光刻機是荷蘭貨(EUV可比喻為一支筆尖幼很多的筆)，而且就算是落後的製程也有很多專利保護，換言之，追趕一個別人已經量產的製程，意味工程師要日以繼夜另闢蹊徑。然而，當技術更新迭代速度減慢時，從後趕上的機會還是很大。

而在設計方面，工程師所需的電子設計自動化(EDA)軟件由美國企業Synopsys及Cadence壟斷，華為雖然買了永久版權，但因為美國禁令而不獲更新；而且設計一塊晶片很多時要採用其他公司開發的架構，但都是掌握在外國手上的專利。不過，也有公開的架構可供採用。

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