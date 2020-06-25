【科技揭秘】自由市場拖累！香港科創教育仍須急起直追

開拓創新科技產業乃香港扭轉經濟困局的「標準答案」，中文大學電子工程系副教授潘江鵬作為一位培訓大量工程人才的前線教育工作者，日常工作亦是科研，又怎樣看這個問題？

就中學教育，他認為，現時高中四個必修科除了數學外，其他都是文科，「M1、M2(數學科延伸單元)少人讀」。中英文訓練語言表達能力，無疑非常重要，但可以想辦法調節通識的課時，讓理科生有更多時間打好日後投身科研的學術基礎，而政府和學界亦可以想辦法培育有STEM(科學、技術、工程及數學)潛質的學生。他亦認為，適宜在中學增強編程的訓練。

就本港科企在國際上顯得「無影」，潘江鵬認為，部分原因是香港是自由經濟體，產品和服務可自由進入香港市場，本土初創企業很多時候發展本地市場，已經要面對來自全世界的競爭，反觀內地市場龐大，「可能就算件產品未係咁好，都有足夠消費者畀企業慢慢發展」。

不過，他強調，香港還有一批很有幹勁的年輕人做初創公司，政府應該好好保護和培育，多與他們合作，增加其曝光率，使其得以憑藉政府的認可開拓市場。此外，香港還有很多科研人才到外國進修，如台積電首席科學家黃漢森本科就是香港大學畢業，「香港喺國際舞台聯繫好廣，好多企得高望得遠嘅人，政府可以多啲聯誼佢哋，聽取佢哋嘅建議」。

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