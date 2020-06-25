派定心丸！美經濟顧問：即使病例激增 美經濟也不會關閉

財經媒體彭博報道，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，即使新冠病例激增威脅美國經濟復甦，美國經濟也不會再次停擺。

庫德洛在周四(25日)接受福克斯商業網絡採訪時承認，會有「尖峰和熱點」，這可能會迫使「個別地方或某些商店關閉」，但美國人民必須「不時地忍受這一點。」

國家經濟委員會主任庫德洛後來在白宮對記者說：「我們會看到一些事情發生，但是經濟不會再被關閉。」

美國周三(24日)報告新增近36880例新冠病例，為疫情開始以來病例增加最多的一天。激增主要集中在幾個星期前重新開放經濟的佛羅里達，亞利桑那、德克薩斯等太陽地帶州。

庫德洛淡化了新病例激增的影響，其告訴福克斯商業公司，從全國範圍看只是增加了「一點點」。他說：「衞生專家沒有告訴我們第二波疫情到來，我們現在的工具可以幫助我們比兩、三個月前更加迅速地應對這問題。」

庫德洛對經濟數據也樂觀，預計2020年第3和第4季度國內生產總值(GDP)將反彈20%。他還認為，到年底美國失業率可能會降至10%以下。

5月份美國失業率為13.3%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626