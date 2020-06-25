繼續放水！美擬減少銀行限制　釋放逾3100億元資金

財經媒體彭博報道，隨着美國監管機構繼續努力減少金融危機後的限制，華爾街銀行將很快能夠增加對創業投資基金的投資，並且釋出支持衍生品交易本來需要撥出的數百億美元資金。

美國貨幣監理署的一位發言人稱，該機構周四(25日)批准了對沃爾克規則的變動，從而允許銀行增加與某些基金的交易。

貨幣監理署還取消了銀行在與下屬機構交易衍生品時必須持有保證金的要求。

聯邦存款保險公司董事會於周四晚些時候開會時料將加入貨幣監理署的行列批准規則變更。這項政策變動還需要聯儲會首肯。

取消銀行在與下屬機構交易衍生品時必須持有保證金的要求，可能為華爾街銀行釋放約400億美元(約3,120億港元)的資金。

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