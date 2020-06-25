【科技Q＆A】晶片是甚麼？納米又是何等概念？

Q：電晶體是甚麼？

A：電晶體乃晶片進行運算的元件。電腦初被發明時的主要元件為真空管，問題是體積大且耗電量高，經常要有人替換，性能不穩兼成本高昂。1947年任職於美國電話電報(AT&T)旗下貝爾實驗室的三名科學家研發出來的電晶體，不但具備相同功能，勝在體積小、耗電低且可靠，三人1956年便以此劃時代發明瓜分諾貝爾物理學獎。

Q：為何會有晶片？

A：要從多個電晶體組成一件產品需要焊接工序，之後亦不排除會鬆脫。1950年代末美國物理學家基爾比(Jack Kilby)和諾伊斯(Robert Noyce)想出把所有電晶體建於一塊基板上，即所謂集成電路(積體電路，Integrated Circuit)，整塊就是晶片。IC的優點在於材料化學及電學特性穩定，工程師僅用數學模型就把整塊晶片設計出來，過程更加便捷。

基爾比2000年因為IC奪得諾貝爾物理學獎，可惜後來創辦了英特爾(Intel)的諾伊斯當時已經離世。

Q：納米又是甚麼概念？

A：據說亞洲人頭髮直徑為0.09毫米，因此10納米和3納米分別相當於頭髮直徑的9,000及30,000分之1。而所謂「XX納米」製程乃電晶體中源極及漏極的距離，電子流動就是晶片運算的過程，而一塊晶片上就有數以十億計納米級別的電晶體，製造難度可想而知，一粒塵埃足令晶片報廢，廠房的除塵裝置也是晶圓代工業准入門檻甚高的主要原因。

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