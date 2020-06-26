貝萊德大佬：美中小企陷水深火熱　股市卻稍超前

外媒報道，全球最大的資產管理公司貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)表示，市場正在接受新冠肺炎確診宗數持續增加的事實，但美國中小企正陷入水深火熱之中。

芬克指出，目前而言，新冠肺炎疫情對美國的影響遠超3月21日，當時股市大冧40%。他認為這意味到市場可能走得稍為過前，因為美國有70%的經濟來自中小企，但這些企業受疫情的打擊最大，目前正處於「真實的悲劇」之中，很多公司已經無法再重開了。

隨着美國重啟經濟，當地周三錄得超過4.55萬宗新冠肺炎確診個案，創單日紀錄最多。然而，美國股市在周四初段卻上漲。

哈佛商學院和芝加哥大學的一項研究發現，僅在美國，到5月中旬，就有大約10萬間小型企業永久關閉，約佔已經消失的小型企業的2%。美國至今仍然有約2,000萬人失業，並正接受失業援助救濟。芬克認為，如果實施更多封鎖措施，政府要落實更多財政刺激。

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