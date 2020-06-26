美股收市：道指升299點　高盛急漲逾4%

受到銀行股上漲帶動，美國股市周四(25日)全線上漲，3大指數低開高走。道指收報25,745點，升299點或1.18%；標指收報3,083點，升33點或1.1%；納指收報10,017點，升107點或1.09%。

美國監管機構批准放寬沃爾克規則(Volcker Rule)，有助華爾街銀行釋放約400億美元的資金。銀行股全線做好，高盛收漲4.59%，是表現最好的道指成分股；摩根大通亦升3.49%。

個股方面，部分企業因應疫情作出調整，蘋果公司(Apple Inc.)將重新關閉休斯敦地區7間零售店。原本計劃7月17日重開的加州迪士尼樂園，亦押後重開日期直至另行通知。Apple股價收市升1.33%，報364.84美元；迪士尼股價收報111.36美元，跌0.63%。

美國周四公布了一連串數據，其中，上周首次申領失業救濟人數由前一周向上修訂後的154萬人，降至148萬人，但多過市場預期的132萬人；前周止持續申領人數減少76.7萬人，至1,952.2萬人，少過市場預期的2,000萬人。

當地5月份商品貿赤由4月707億美元擴大5%至743億美元，有別於市場預期降至682億美元，期內入口跌1.2%至1,644.15億美元，出口則跌5.8%至900.78億美元。

另外，美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計收縮5%，與上次估計和市場預期相同，期內個人開支跌6.8%，亦與上次估計和市場預期相同，但與前一季增1.8%大相逕庭。

不過，經濟之後見改善。美國5月份耐用品訂單反彈15.8%，升幅為2014年7月以來最大，並大過市場預期的10.5%，扭轉前一個月經修訂後挫18.1%的勢頭；期內撇除運輸設備的訂單升4.4%，升幅較預期的2.1%高逾一倍。

至於美國5月份批發庫存按月意外下跌1.2%，有別於市場預期升0.4%。

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