標普：預計今年美國經濟縮5%

外媒報道，評級機構標普表示，預計今年美國經濟將收縮5%，其國內生產總值(GDP)恢復到2019年底水平大概需要兩年時間。

標普美國首席經濟學家Beth Ann Bovino稱，這段時間內美國失業率將保持高位，消費者支出將受到抑制，商業需求只會緩慢恢復。

標普認為，隨着消費者支出和企業需求回升，最初增長將很強勁，主要得益於企業恢復招聘，消費者將從封鎖措施中恢復過來，企業也要補充庫存。不過，新冠肺炎引發的危機將產生持續影響，嚴重限制經濟增速，隨著刺激減弱，就業恢復會很緩慢，這將抑制經濟增長。

標普相信若沒有第二波疫情，今年第三季度將實現復甦；並預計2021年美國經濟將實現5.2%的「溫和反彈」，比先前預計的6.2%低1個百分點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626