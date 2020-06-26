聯儲局宣布限制銀行派息及進行股票回購

美國聯儲局周四(25日)宣布，至今年第三季之前，美國大型銀行將不能進行股票回購，同時將限制派發股息於目前的水平，該局稱其主要考慮到新冠肺炎疫情的不確定性對銀行帶來壓力。

各大銀行需要在6月29日之前披露資本計劃，以及其會否維持派息水平。消息公布後，銀行股在盤後交易時段普遍受壓，高盛跌逾4%；摩根大通挫2%；富國銀行、美國銀行分別跌3.6%和2.4%；花旗集團大致持平；摩根士丹利則上漲逾1%。

聯儲局指，在銀行年度壓力測試中顯示，在疫情最壞的情景下，該局估計銀行將錄得高達7,000億美元的貸款損失，因為美國失業率恐飆升至19.5%，而當地幾家銀行可能會下試最低的資本監管水平。

此外，聯儲局強調，銀行業需在今年繼續受到審查，銀行需在今年稍後時間再次提交其開支計劃報告，為在長達十年的壓力測試歷史中首次出現。

美國聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)在聲明中表示，預期銀行將繼續控制資本水平，審慎地防範風險，並在經濟復甦存在重大不確定性的環境下，繼續支持實體經濟。

他續說，聯儲局正採取行動，對銀行狀況進行更深入細緻的評估，並要求當中最大的一些銀行在未來幾個月採取審慎做法保留資本。

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