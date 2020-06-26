京東將利潤分成權轉換成京東數科股權
2020年06月26日 07:03
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京東集團(09618)公布，周四(25日)已與京東數科訂立協議，公司將通過一家併表中國境內公司，轉換對京東數科的利潤分成權，並向京東數科增資17.8億元人民幣現金，藉此取得京東數科合共36.8%的股權。
交易須待獲得必要中國監管批准及達成若干其他條件，方告完成。
公司於2017年6月已完成對京東數科的重組。由於重組，公司出售持有的京東數科全部股權，自此京東數科的東數科的財務業績不再併入公司。公司取得40%的利潤分成權，可轉換為京東數科40%的股權(最大權益)，但可能會因後續的股權融資或京東數科股權激勵計劃增加而按比例攤薄。由於京東數科於2018年的新一輪融資及京東數科股權激勵計劃增加，最大權益被攤薄至35.9%。
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