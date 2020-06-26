【外匯點評】陳正犖：英鎊宜趁低吸納

市場仍然關注公共衛生危機，但經濟數據較市場預期好，令市場氣氛仍然在悲觀及樂觀間遊走。外匯市場上，美元及部分主流貨幣如商品貨幣或跟隨大市，上落為主，但歐洲貨幣或見較長線部署機會。

上星期英倫銀行量寛只加碼1,000億英鎊，較市場預期加碼2,000億英鎊為少，市場都略為失望，英鎊曾經回調，但這失望情緒似乎很短暫，英鎊兌美元很快回升至1.25水平。我們相信英鎊更為受惠財政及貨幣政策加強協調。

至於英國經濟亦見好轉，數據較預期好。6月份製造業採購經理指數升上50.1，為2月以來首次重上50水平，服務業指數則升上47.0，均優於市場預期，都支持英鎊。

另外，英國與歐盟的脫歐貿易談判前景亦變得明朗。英國及歐盟雙方皆同意加快談判進程，今周或擬訂計劃，從關鍵要點着手推進，市場期望會有突破，都利好短期英鎊走勢。

技術上，英鎊兌美元於4月低位和fibo 0.764水平的1.2250有較強支持，下跌空間有限，有機會上試200天線的1.2693，再向上阻力位則看1.2813，下一支持位為1.2166。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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