董事會宣布，於周三河南天倫以豫資發展為受益方訂立最高額反擔保(質押)協議，據此河南天倫同意透過向豫資發展質押抵押物之方式提供反擔保，以擔保豫資發展於最高額委托擔保協議項下之權利。

河南天倫與豫資發展及河南中豫成立基金，共同開展河南鄉鎮煤改氣項目業務。此次訂立最高額反擔保(質押)協議，公司認為將進一步提高煤改氣項目公司豫天新能源的融資能力。同時，該協議乃為豫資發展進行未來融資計劃而簽署，河南天倫作為基金合夥人，意願根據自身於基金的出資份額提供相應反擔保。

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