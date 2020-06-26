天倫燃氣提供反擔保
2020年06月26日 07:18
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天倫燃氣(01600)公布，有關成立基金(該基金為一項有限合夥，於目前由豫資發展、公司間接全資附屬河南天倫及河南中豫分別擁有59.99%、40%及0.01%權益。於周三(24日)豫資發展與豫天新能源(基金之附屬)訂立最高額委托擔保協議，據此豫資發展同意於今年1月9日至2024年7月12日提供擔保取得授予豫天新能源之融資信貸，最高未償本金金額為30億元人民幣。
董事會宣布，於周三河南天倫以豫資發展為受益方訂立最高額反擔保(質押)協議，據此河南天倫同意透過向豫資發展質押抵押物之方式提供反擔保，以擔保豫資發展於最高額委托擔保協議項下之權利。
河南天倫與豫資發展及河南中豫成立基金，共同開展河南鄉鎮煤改氣項目業務。此次訂立最高額反擔保(質押)協議，公司認為將進一步提高煤改氣項目公司豫天新能源的融資能力。同時，該協議乃為豫資發展進行未來融資計劃而簽署，河南天倫作為基金合夥人，意願根據自身於基金的出資份額提供相應反擔保。
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