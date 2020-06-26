【專家點評】楊俊文：新經濟股強者恒強 必揀股為...
2020年06月26日 07:30
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從最新公布的美國銀行數字顯示，近幾個月銀行存款數字大增，數字超過2萬億美元。數額異常巨大，主要來源是聯儲局放水，由直接派錢，買債，購買資產都一樣會提高銀行存款，而且多了2萬億意味派了出街仍未使用之數，已經買了債或資產那個數字應該更大。
之前提過由2008年QE放水後，指數有5成以上是反映資金供應量，剩下不到一半才是經濟環境及公司本身盈收。
基於上述情況，天量未流入市場的資金仍排隊等侯入市，全球資產市場易升難跌的局面將會持續。所以如果近日擔心大市累積升幅已大有畏高症的投資者將可放心，納指10月目標11,000點維持不變。
另一個較多投資者關注的問題是，升幅太集中新科技股，除了繼續落注支持ATM外會否有其他選擇。筆者可以好明確回答，選擇只會愈來愈少，愈來愈集中。舉個例，假如滙豐控股終於跟升一成，由37港元升到41元，升幅是有可能得，但相信騰訊控股(00700)同期早已升破600大元，一樣會將舊經濟股比下去，投資者仍是沒有選擇，必然選強者。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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