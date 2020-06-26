【專家點評】楊俊文：新經濟股強者恒強　必揀股為...

從最新公布的美國銀行數字顯示，近幾個月銀行存款數字大增，數字超過2萬億美元。數額異常巨大，主要來源是聯儲局放水，由直接派錢，買債，購買資產都一樣會提高銀行存款，而且多了2萬億意味派了出街仍未使用之數，已經買了債或資產那個數字應該更大。

之前提過由2008年QE放水後，指數有5成以上是反映資金供應量，剩下不到一半才是經濟環境及公司本身盈收。

基於上述情況，天量未流入市場的資金仍排隊等侯入市，全球資產市場易升難跌的局面將會持續。所以如果近日擔心大市累積升幅已大有畏高症的投資者將可放心，納指10月目標11,000點維持不變。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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