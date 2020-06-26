【市前重點睇】道指升299點 油價向好

●美匯指數企97.42，港匯企7.7505，離岸人民幣(CNH)見7.0805，美元兌日圓處107.16，歐元跌至1.1221，英鎊反覆企1.2427。金價升上1,765美元。布油漲至41.05美元，紐油高見39.24美元。道指期貨上升。

●美國聯儲局宣布，至今年第三季之前，美國大型銀行將不能進行股票回購，同時將限制派發股息於目前的水平，該局稱其主要考慮到新冠肺炎疫情的不確定性對銀行帶來壓力。

●評級機構標普表示，預計今年美國經濟將收縮5%，其國內生產總值(GDP)恢復到2019年底水平大概需要兩年時間。

●美國聯儲局經濟學家牽頭進行的最新研究顯示，在新冠肺炎疫情引發的經濟衰退期間，美國最低收入階層有超過1/3被裁員，約為最高收入階層失業人數的4倍。

●財經媒體彭博報道，根據美國聯邦公報(Federal Register)上的公告，美國貿易代表署(USTR)決定，可能考慮延長2019年10月核准的對中國內地特定貨品關稅豁免期限，最多延長12個月。

●美國上周首次申領失業救濟人數由前一周向上修訂後的154萬人，降至148萬人，但多過市場預期的132萬人。

●美國5月份商品貿赤由4月707億美元擴大5%至743億美元，有別於市場預期降至682億美元。

●美國5月份耐用品訂單反彈15.8%，升幅為2014年7月以來最大，並大過市場預期的10.5%。

●美國5月份批發庫存按月意外下跌1.2%，有別於市場預期升0.4%。

●美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計收縮5%，與上次估計和市場預期相同，期內個人開支跌6.8%，亦與上次估計和市場預期相同，但與前一季增1.8%大相逕庭。

●美國10年期國債孳息率升0.66點子，報0.6856厘。

●港股ADR指數收報24,609點，跌172點。

●紐約期油收報每桶38.72美元，升0.71美元或1.87%；布蘭特期油收報每桶41.05美元，升0.74美元或1.84%。

●紐約8月期金收報每安士1,770.6美元，跌4.5美元或0.3%。

●墨西哥央行宣布，將隔夜利率從5.5厘下調至5厘，至4年來最低水平，符合市場預期。

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