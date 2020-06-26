【股民熱話】恒指變「騰指」 第三季展望會點？
2020年06月26日 08:00
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筆者在6月11日專欄話，股王發威，騰訊控股(00700)股價季內可見「大牛價」(https://bit.ly/3dsEVbo )。果然，周三(24日)騰訊股價突破500元大關，高見505元！
當日睇好騰訊，主要係見其股價已突破重要蟹區域，向上無阻力，順勢而為係正路的策略。回說周三港股，恒指波幅才兩百多點，但啲大型科網股就炒到飛天。隨着龍頭的騰訊強勢破位，其他科網股陸續發力，短線恒指變成「騰指」，走勢睇騰訊等一眾科網股的表現，選擇強勢股炒股唔炒市，仍然係第三季投資港股的主旋律。
事實上，繼京東(09618)及網易(09999)在港上市後，估計年內抖音的母公司--字節跳動(Tip Tok)都會來港上市。屆時單騰訊、阿里巴巴(09988)、小米(01810)、京東、網易、字節跳動呢啲科網股，可憑着新經濟概念及權重地位，而呼風喚雨(基本上目前已在預演)。難怪有券商預計，在新經濟股的帶動之下，恒指年內上番三萬點不是夢！
如是者，目前恒指才剛重上接近兩萬五千點的水平，第三季是否應該瞓身買？筆者的看法是，既然「六絕月」不絕，顯示市場氣氛偏強，那進入第三季上半場，繼續做好策略有理據支持，但就必須再次重申，選股還是要集中火力在強勢的新經濟股，別浪費銀彈買傳統經濟股追落後。
針對ATMX(阿里、騰訊、美團(03690)及小米)股價走勢，騰訊短線回調若守480至490元水平，而整固過後再以大成交突破500元關的話，目標可上移至520元。阿里短線若能以大成交突破高位227.4元，下一個較大的阻力在250元區域，支持位在210元。美團周三股價再創新高180元，浸浸上的格局未變，有貨都係定住止賺位繼續放紙鳶，下一個大關睇200元，短線160至170元為主要支持。至於小米，睇圖似正倣效騰訊走上破頂之路，周三冇北水都照炒，足見有資金率先部署，短線關鍵是以大成交突破重要蟹貨區14元關，成功破位的話，將見一片藍天，回吐支持在12.7元。
當然，以上分析都只係客觀以圖論勢，買股票冇得包生仔，畢竟如今國際形勢詭譎，宏觀形勢話變就變，自己睇住市場氣氛變化執生！作為參考，恒指主要支持仍然在23,500點水平。
東網財經專欄作者 帥哥
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