【股民熱話】恒指變「騰指」　第三季展望會點？

當日睇好騰訊，主要係見其股價已突破重要蟹區域，向上無阻力，順勢而為係正路的策略。回說周三港股，恒指波幅才兩百多點，但啲大型科網股就炒到飛天。隨着龍頭的騰訊強勢破位，其他科網股陸續發力，短線恒指變成「騰指」，走勢睇騰訊等一眾科網股的表現，選擇強勢股炒股唔炒市，仍然係第三季投資港股的主旋律。

如是者，目前恒指才剛重上接近兩萬五千點的水平，第三季是否應該瞓身買？筆者的看法是，既然「六絕月」不絕，顯示市場氣氛偏強，那進入第三季上半場，繼續做好策略有理據支持，但就必須再次重申，選股還是要集中火力在強勢的新經濟股，別浪費銀彈買傳統經濟股追落後。

當然，以上分析都只係客觀以圖論勢，買股票冇得包生仔，畢竟如今國際形勢詭譎，宏觀形勢話變就變，自己睇住市場氣氛變化執生！作為參考，恒指主要支持仍然在23,500點水平。

東網財經專欄作者 帥哥

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