【虛銀專訪】天星銀行：反應勝預期　構思貸款「即批即拎錢」

虛擬銀行天星銀行開業至今近兩周，該行替任行政總裁姚文松接受東網專訪時形容，市場反應比預期好，透露開業首周新增的客戶數量已超過參與試業人數，存款總額較試業期間飆升六成，現階段將專注於擴大客戶基礎，並透露正構思貸款「即批即拎錢」服務，冀盡快推出。

天星發展藍圖將分開「三步走」，姚文松解釋，開業初期先擴大客戶數量，預告七月初將有推廣活動，第二步則會推出多元化產品，最後研究客戶生活習慣發掘商機，目前未為收支平衡訂立時間表。他期望，五至十年後全港將有半數人使用虛擬銀行的服務。

本地虛銀紛以「高息」優惠作招徠，天星活期存款利率更高達3.6厘，與率先開業的眾安銀行「硬撼」。姚氏表示，開業階段冀提供較吸引息率吸客，對年內存款及客戶增長前景樂觀，未來亦計劃推出中小企及理財產品等服務，但後者需先取得相關牌照。

虛擬銀行不設實體分行，客戶可透過網上或手機平台使用銀行服務。天星銀行行政總裁劉雪樵指，不設分行有助虛銀省卻租金及人力成本，獲得更大空間提高存息及降低貸款息率。目前天星主要成本來源為人力及系統投入等，不過人手招聘方面已經「八八九九」。

相較傳統銀行結構繁雜，劉氏稱，虛擬銀行沒有「包袱」，而且交易流程簡單直接，於加入科技或創新元素時，可更具突破性，坦言傳統及虛擬銀行的「思維模式」不同。未來天星將利用大數據、人工智能技術等協助風險管理，除可減省人手外，亦能提高準確度。

實體提款卡一直為銀行客戶必然附屬品，部分虛擬銀行亦承接傳統，預告推出無號碼銀行卡。然而，姚文松認為，隨着支付科技進步，香港已逐漸「去現金」化，導致提款卡的實用性下降，坦言目前仍考慮是否推出。

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