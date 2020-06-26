【專家點評】古勝：中國建材可吼位上車

大行摩根士丹利指，下半年有更多新基建項目建設，料第四季的水泥價格將會再次超出市場預期。又指水泥行業是百分之百由中國需求帶動，且現金流表現良好，上調中國建材目標價至10.7元。

再睇走勢，中國建材受制於5月19日高位10.24元延伸至今的降軌，目前最大支持位為250天線即8元水平，以周三收市價8.35元計，相距僅約4%。進取者可以考慮於8元邊小注博入，短線阻力位為8.8元，止蝕位定於100周線7.2元；保守者則可等跌定再入市。

東網財經專欄作者 古勝

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