【專家點評】古勝：中國建材可吼位上車
2020年06月26日 08:15
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周三(24日)恒指25,000點得而復失，藍籌股普遍向下，強如騰訊(00700)、港交所(00388)都要抖一抖氣。問題係下一步，港股仲有冇再上？之前講過，港股處於大型收窄三角形之中，周二(23日)升近400點已向上突破，周三回調亦企穩24,700點樓上，向上爆邊的趨勢未變，睇嚟仲有機會再上，有貨就坐定定等機會食胡。冇貨想追的人，記得要控制注碼。
若然唔想高追熱炒股，不妨吼已調整、前景又唔錯的板塊，水泥股龍頭的中國建材(03323)值得考慮。眾所周知，內地現今經濟政策強調六保，四平八穩的基建正是選項之一，利好水泥價格。
大行摩根士丹利指，下半年有更多新基建項目建設，料第四季的水泥價格將會再次超出市場預期。又指水泥行業是百分之百由中國需求帶動，且現金流表現良好，上調中國建材目標價至10.7元。
再睇走勢，中國建材受制於5月19日高位10.24元延伸至今的降軌，目前最大支持位為250天線即8元水平，以周三收市價8.35元計，相距僅約4%。進取者可以考慮於8元邊小注博入，短線阻力位為8.8元，止蝕位定於100周線7.2元；保守者則可等跌定再入市。
東網財經專欄作者 古勝
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