【專家視野】麥嘉嘉：避險又升溫　金價上望二千

美國和全球主要市場進入疫情危機的「經濟重啟」階段，美國3月起實施無限量寬，資產負債表由約4.3萬億美元，急增至6月中的近7.1萬億美元，由於聯儲局已承諾未來數月每月買入800億美元國債及400億美元按揭抵押債，估計聯儲局資產負債表最終可能擴大至10萬億美元。

超低利率環境支持資產價格，資金湧入債股，資產市場急速反彈，標普500指數已收復大部分失地，納指更創新高。目前美國股市估值頗高，6月份市盈率接近25倍(而50年平均值為16倍)。大規模的貨幣及財政刺激措施，及市場對經濟快速復甦的預期，推升價格擴張。美股受惠其較高的科技及健康護理股票比重，而這兩者被視為是新冠肺炎危機的長期受惠者，預期第三季度經濟應可在經濟活動改善的情況下出現反彈。經濟數據改善將有利於支持投資者夏季的風險偏好情緒。

另方面，受惠美匯指數回軟，加上疫情在美國、中國及日本等地都有二次爆發迹象，全球經濟前景仍不確定性，帶動黃金等避險資產投資需求上升，紐約8月期金價格升破近兩個半月橫行軌頂部，技術上正在走強。據世界黃金協會(World Gold Council，WGC)月初公布的數據顯示，全球五月黃金ETF錄得強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，創歷來新高，總資產規模升4.3%；年初至今，全球黃金ETF則錄得623噸淨流入。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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