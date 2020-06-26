【專家視野】麥嘉嘉：避險又升溫 金價上望二千
2020年06月26日 08:30
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美國和全球主要市場進入疫情危機的「經濟重啟」階段，美國3月起實施無限量寬，資產負債表由約4.3萬億美元，急增至6月中的近7.1萬億美元，由於聯儲局已承諾未來數月每月買入800億美元國債及400億美元按揭抵押債，估計聯儲局資產負債表最終可能擴大至10萬億美元。
超低利率環境支持資產價格，資金湧入債股，資產市場急速反彈，標普500指數已收復大部分失地，納指更創新高。目前美國股市估值頗高，6月份市盈率接近25倍(而50年平均值為16倍)。大規模的貨幣及財政刺激措施，及市場對經濟快速復甦的預期，推升價格擴張。美股受惠其較高的科技及健康護理股票比重，而這兩者被視為是新冠肺炎危機的長期受惠者，預期第三季度經濟應可在經濟活動改善的情況下出現反彈。經濟數據改善將有利於支持投資者夏季的風險偏好情緒。
近日美元回軟有利資金回流至包括中國在內的亞洲市場。港股將有多隻新股開始招股，除已於周三開始招股的製藥企業海普瑞藥業(09989)及營運內地醫院的宏力醫療管理(09906)外，還有專營內地眼科醫藥平台的歐康維視B，投資者在選擇醫藥板塊時宜傾向擁有創新藥研發能力及提供服務的股份。至於具線上醫療概念的平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)亦有資金追捧，兩股由4月至今一直處於上升軌，且50天線具強力支持。只要走勢不變，當股價回落至50天線附近便提供買入機會。
另方面，受惠美匯指數回軟，加上疫情在美國、中國及日本等地都有二次爆發迹象，全球經濟前景仍不確定性，帶動黃金等避險資產投資需求上升，紐約8月期金價格升破近兩個半月橫行軌頂部，技術上正在走強。據世界黃金協會(World Gold Council，WGC)月初公布的數據顯示，全球五月黃金ETF錄得強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，創歷來新高，總資產規模升4.3%；年初至今，全球黃金ETF則錄得623噸淨流入。
市場估計國際金價在未來6個月和12個月將分別升至每安士1,900美元及2,000美元，預期在聯儲局的低利率政策推動下，黃金價格在未來兩年將穩步上揚。投資者可配置至黃金相關資產，如本地上市的SPDR黃金ETF(02840)或有槓桿的ETF如FL二南方黃金(07299)。
金礦股方面，山東黃金(01787)為內地黃金龍頭，並且不斷增強資源實力，完成對南美洲第二大金礦貝拉德羅金礦一半股權、加拿大Tmac金礦全部股權的收購，卡帝諾項目收購完成並投產後，公司將新增西非金礦生產基地，總資源量將增至約1,500噸，總產量有望突破50噸。若金價再有突破，將成為股價催化劑，並支持其股價再次挑戰年內高位。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉
(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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