墨爾本永久業權獨立屋連地皮項目 售價235萬港元

【特約報道】香港樓價持續高企，寸金呎土，市民上車置業門檻極高，二百多萬港元只能在香港購買面積細小的納米樓，買地起屋更是天荒夜譚。不過買地起屋在澳洲卻是十分普遍，相同的樓價便可以購入逾千方呎土地，並興建提供三房的獨立屋，而且當地土地供應愈來愈少，帶動地價攀升，墨爾本地價在過去10年大升逾3倍，當中西面地區升幅最為強勁。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，查詢移居澳洲的個案有所上升，個別家庭更「有大有細」，傾向在當地尋找一個面積較大、設有花園及車庫的別墅，讓老人家及小朋友享受較寬敞的生活空間。故今期Ray White推介的「全球最宜居城市」墨爾本獨立屋連地皮項目Jubilee，售價由235萬元起，首期20萬元起，項目提供3房單層或雙層戶型，連前後花園及車庫，買家更可擁永久業權及2年各5厘租保計劃。

項目是以現代化市區規劃為藍本的大型社區式屋苑，佔地480公頃，未來預計2萬居民入住。依火車站而建，距離市中心CBD僅4站，屋苑內包羅中小學、大型購物中心、超市、休憩用地、餐廳、託兒中心等家庭生活所需。樓盤更是全澳首個自設水上樂園的屋苑。該區獨立屋樓價在過去5年勁升55%，租務亦同樣暢旺，空置率僅1.63%。

許氏又指出，屋苑所在區域被譽為「澳洲房地產投資頭號熱點」，即使在近年墨爾本整體樓價增長放緩下，其土地價格卻未受市場調整影響，繼續保持增長。2015至2018年期間地價中位數由20萬澳元攀升至31萬澳元，3年間升幅達55%。投資者瘋搶該區地皮，Ray White是次獨家為香港買家帶來最新一期16塊地皮限量選購，供海外買家優先選擇。

House Land Package(買地建屋)，指買家自行購買土地及建造全新別墅，打造屬於自己的Dream House。在澳洲近7成的人是住在獨棟的房子裏面的，海外人士都可以購買這些永久業權的私人地皮，與當地居民享有的業權一模一樣。

許嘉宇指出，買地建屋在當地相當受歡迎，全因擁有四大優勢，包括可節省印花稅，因初期只需購買土地，所以只需繳交土地印花稅，降低了成本。而且可隨用戶喜好設計個人化別墅，買家可在建築公司提供的基本設計方案上作出調整。

獨立屋可因應未來需求拆卸再重建而毋須補地價，反映自由度大。而隨政府對新住宅地審批要求嚴厲，相關供應買少見少，價格不斷攀升，令地皮升值幅度可觀。

他又指出，透過買地建屋，發展商也會提供一條龍式的服務，選擇有合作經驗的建築商負責，而直至物業落成，通常只需要四至六個月便可完成。

此外，當地政府本月初宣布推出為期6個月、總值6.88億澳元的措施，以協助市民上車及刺激建造業，向合資格澳洲人提供2.5萬澳元資助，用作興建新屋或翻新自住居所。他預計，上述新措施將會帶動新一輪置業需求。

事實上，隨着墨爾本樓價暴漲，當地人紛紛將目光投向房價較低的西區，過去20年西區人口增長超過1倍。idcommunity預計未來20年人口將繼續大幅度上升，暴增88%，未來將需要更多供應以應付不斷上升的需求。對於投資者來說，這是個絕佳投資先機，可以較低成本入市，租金回報亦相對可觀，且未來的升值空間大。

根據澳洲Department of Environment, Land, Water and Planning 於2019發布的報告顯示，預計墨爾本西部多個城區人口會在2036年將增長一倍。部分西部地區人口更將超越墨爾本CBD 以及一眾受追捧的內城區域如Southbank，South Melbourne及Dockland，反映西區將成為熱捧的區域，預計未來住屋需求將隨之而上升。

墨爾本政府近年大力發展西部地區，多項基建及城市發展計劃紛紛上馬，更為西區房地產市場打上一針強心劑。在《墨爾本2030可持續發展規劃》內，維州政府計劃將於西區打造一個超級城區，整個規劃區將提供58,300職位，佔地775公頃的規劃面積相當於墨爾本的CBD和Docklands加一起的五倍。

其他重要基建投資包括高達55億澳幣西區道路改建計劃，維州政府宣布的耗資55億澳幣的墨爾本西區道路改建計劃已經啟動了，完成後將會為西區至墨爾本市中心上班的人節省20多分鐘的交通時間，能增加6,000多輛車的通行，大大緩解了交通擁擠的現狀。至於價值1.8億西區多條主幹道升級計劃，將於2022年完成，屆時將改善西面地區共700公里的主幹道的行車體驗。

此外，維州政府將與世界著名科技建設公司Digital Realty聯手，在墨爾本西區建設一個耗資9.1千萬澳幣的高科技數據中心。Digital Realty亞太區總經理Edward Higase也表示，該項目將為新客戶和現有客戶帶來巨大的商業價值，加強了在澳洲，尤其是在維州的持續投資。

事實上，Wyndham Vale及鄰近區域將會被打造為「智慧城區」，利用創新及資訊科技，將城市的系統、運作及服務整合，更有效率地運用現有及未來資源，最終可提升市民的生活質素。

問及澳元兌換港元走勢，他表示，早前三月份澳元曾一度急挫至4.3元水平，不過隨後出現反彈的情況，目前於約5.3元水平徘徊。但他認為，此匯率水平對香港投資者依然具吸引力，因在2011年時，澳元兌換港元曾高達約8.6元的高位，反映目前仍存在相當大的折讓，有利未來資產升值。

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墨爾本Jubilee展銷會

日期：6月27至28日 (周六及周日)

時間：上午11時至下午7時 (周六及周日)

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費投資講座【澳洲買地建屋投資策略】

時間：星期六下午1時 及 星期日下午4時(每天一場)

電話：1. 佘生：9869 1987

2. 蘇生：6085 8079

3. 李小姐：9140 4584