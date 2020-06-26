異動股：冀深圳建國際總部　小米跌逾1%

據內媒報道，深圳市政府昨(25日)與小米通訊技術有限公司總部經濟發展合作協議，在市民中心舉行簽約儀式，小米國際總部將落戶深圳，計劃投資77.6億元人民幣(下同)。小米總裁王翔料集團於2020年至2024年累計營業收入約510億元，形成地方財力約6億元。

另邊廂，中印邊境衝突引致兩國關係日趨緊張，印度有杯葛中國貨的行動，而小米採取自救行動釋疑，如在印度分店外掛上「Made in India」的字句；而小米印度負責人Manu Kumar亦重申，小米大部分電視在印度製造，印度廠房亦聘用逾千人。

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