【全球攬炒】日本經濟處嚴峻狀態　或需長時間才能達通脹目標

日本央行行長黑田東彥表示，新冠肺炎疫情對全球各國產生嚴重影響，日本也不例外，日本經濟暫時可能保持嚴峻狀態。一旦疫情大流行結束後經濟恢復正常，央行將削減特別疫情應對措施，另將在必要時毫不猶豫地做央行應當做的事情。

他稱，央行達到2%的通脹目標將需要相當長的時間，但實現該目標的立場沒有改變，而央行在達到2%的通脹目標前不會正常化資產負債表。另預期第二季國內生產總值可能出現「相當大的」負增長。不過，伴隨着疫情對全球的影響在今年下半年減弱，相信日本經濟可能有所改善。

此外，他提及，央行將確保企業獲得資金以及市場的穩定。日本金融體系整體仍保持穩定，金融機構對房貸持積極態度。而維持日本金融體系穩定和寬鬆的金融環境至關重要。當局將密切關注疫情的影響，疫情對經濟和金融市場的影響充滿不確定性。必要時，將降低整個債券孳息率曲線。

對於未來的關鍵問題，他指包括企業和家庭的增長預期是否下降，以及是否會導致對支出的謹慎態度。

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