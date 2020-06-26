港股格局：溫天納料24500上落 半年結效應結束
2020年06月26日 10:01
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港股假期後偏軟，資深金融及投資銀行家溫天納表示，要準備半年結的基金經理慣常已於6月中整理完成倉位，現時半年結效應已結束，料港股短期欠缺明確方向，恒指於24,500點水平上落整固機會較大，畢竟市場仍在觀望「港版國安法」以及美國的回應。
他表示，新經濟股長線仍可看好，惟提醒科技股經過近一輪拉升大市後，不少已出現超買，加上中美兩國博弈會瞄準科技股，或會影響板塊表現。
另外，美國列出解放軍控制企業名單，在名單上的中國移動(00941)周五早間落後大市，跌幅近2%。溫指出，儘管名單對企業營運不會帶來影響，但短期會影響外資參與投資相關股份，令股份短線或有調整壓力。
至於軟銀(Softbank)創辦人孫正義退出阿里巴巴(09988)董事會，阿里周五早間跌逾2%，原因是市場尚未摸清軟銀其後會否大舉拋售阿里股份，拖累阿里短線走勢。
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