港股格局：溫天納料24500上落　半年結效應結束

港股假期後偏軟，資深金融及投資銀行家溫天納表示，要準備半年結的基金經理慣常已於6月中整理完成倉位，現時半年結效應已結束，料港股短期欠缺明確方向，恒指於24,500點水平上落整固機會較大，畢竟市場仍在觀望「港版國安法」以及美國的回應。

他表示，新經濟股長線仍可看好，惟提醒科技股經過近一輪拉升大市後，不少已出現超買，加上中美兩國博弈會瞄準科技股，或會影響板塊表現。

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