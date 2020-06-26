異動股：圓通速遞國際盈喜　股價曾飆逾52%

期內純利增加主因包括：

(a)歐美新型冠狀病毒疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴的業務網絡，集團大量提供包機業務；

(b)新型冠狀病毒疫情下空運航班數量大幅減少，受惠於與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求；

(c)由於集團實施成本管控措施並持續致力提升員工工作效率，集團員工成本及其他管理費用下降；

(d)截至6月30日止6個月，並無確認與股份獎勵有關的開支；

(e)行政開支普遍下調，因全球爆發新型冠狀病毒疫情及各國政府隨後採取隔離措施，以及旅遊限制。

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