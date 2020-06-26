港股格局：姚浩然料半年結前變動不大

時富財富管理董事總經理姚浩然指出，美股近期表現反覆，港股下周為期指結算及恒指半年結，料大市短線變動不大，預期恒指將在24,500點至25,000點之間上落。在粉飾櫥窗效應下，基金愛股則仍會有較好表現，炒股唔炒市趨勢持續，新經濟股則繼續偏強，建議宜逢回調吸納。

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