港股格局：姚浩然料半年結前變動不大
2020年06月26日 10:34
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時富財富管理董事總經理姚浩然指出，美股近期表現反覆，港股下周為期指結算及恒指半年結，料大市短線變動不大，預期恒指將在24,500點至25,000點之間上落。在粉飾櫥窗效應下，基金愛股則仍會有較好表現，炒股唔炒市趨勢持續，新經濟股則繼續偏強，建議宜逢回調吸納。
他又指，手機設備股近日轉強，主要受5G手機銷售增加的憧憬所帶動，但相關企業盈利復甦力度值得留意。其中瑞聲科技(02018)近年毛利率持續收窄，短線炒作無妨，但基本面仍有待觀望。至於舜宇光學(02382)相對平穩，惟估值相對高，盈利未必能保持強勁增長，股價料難再有大升。
至於小米集團(01810)股價周三(24日)急升近一成，姚指出，小米手機業務未有突出表現，市場主要關注其物聯網方面的發展，在新經濟股中並不特別看好小米，但該股短線仍受資金追捧，可將13港元作為止賺或止蝕位。
吉利汽車(00175)公布，建議根據特別授權進行人民幣股份發行，並將於科創板上市。近期擬科創板上市的股份如中芯國際(00981)表現突出，對於吉汽能否食正此熱潮，姚浩然認為兩者有所不同。中芯除了具科創板概念外，市場亦憧憬晶片國產化，帶動其股價表現。但吉汽在下半年汽車銷量仍有挑戰，業務亦不是市場炒作焦點，料消息對股價刺激不大，14元阻力不輕，建議留意汽車代理股如中升控股(00881)及美東汽車(01268)。
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