【全球攬炒】分析料日本央行再下調該國經濟預測

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，對經濟造成的嚴重影響日漸清晰，有報道指日本央行下個月可能會再度下調經濟預測。

日本央行將於7月14至15日舉行會議並發布季度預測，屆時還需要考慮國內採取緊急狀態的影響。儘管央行不太可能因為調降預測本身而進一步放寬政策，但分析表示，如果市場變得更緊張以及日圓突然升值，央行的考慮就可能發生改變。

三菱日聯摩根士丹利證券高級經濟學家Hiroshi Miyazaki認為，日本央行可能下調預測，不過，這並不意味着擴大寬鬆，因央行現在的重點是公司和金融市場融資。

國際貨幣基金組織(IMF)本周稍早表示，預計今年全球經濟將收縮4.9%，大大低於4月份的預測，認為疫情造成的全球經濟衰退程度會更深，復甦速度會更慢。該經織目前預測，日本經濟收縮程度超過最初設想，預計2020年日本受疫情打擊經濟收縮5.8%，超過在全球金融危機中受到的衝擊。

日本央行預計截至2021年3月財年經濟收縮3%至5%，分析預期的中值為收縮5.3%。

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