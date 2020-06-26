標普：新冠肺炎疫情衝擊亞太區　料損失逾23萬億元

標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)周五(26日)發表的報告預測，亞太地區的經濟在2020年將萎縮1.3%，但在2021年將顯示6.9%的增長，這意味着這兩年的損失將近3萬億美元(約23.4萬億港元)。

S&P Global Ratings亞太區首席經濟學家Shaun Roache表示，亞太地區在遏制新冠肺炎疫情方面取得了一些成功，並且總體上採取了有效的宏觀經濟政策。這將有助於減輕衝擊，並為復甦鋪平道路，惟負債表似乎會拖累復甦。

現在迫在眉睫的風險是另一場「資產負債表衰退」，其中至少一個重要的經濟部門-政府，企業或家庭--試圖通過儲蓄更多，償還債務以及少花錢。

Roache指出，由疫情引起的經濟衰退並不是從資產負債表衰退開始的，而是可能以衰退的形式結束，這意味着更少的投資，更慢的復甦複以及對經濟的永久打擊，即使發現疫苗也將持續下去。

疫情導致活動突然停止並防止倒閉，在銀行的幫助下，決策者為企業和家庭提供了非凡的財政支持。除了「拯救所有人，以後再擔心後果」，沒有其他好的選擇，而這將付出一定的代價，包括債務將更高，財務狀況將更弱。

隨着經濟正常化，需求將有所改善，但將比從未發生過疫情的需求低。銀行的貸款可能會比通常情況下恢復正常時要少，從而將重點放在大流行病的蔓延上。即使需求正在改善，私營企業可能更願意穩定債務而不是增加新投資的支出。

標普全球評級將其對中國的預測分別維持在2020年和2021年的1.2%和7.4%。經濟正在復甦，但私營部門的信心仍然脆弱。如果私人部門的支出沒有迅速改善，可能會推出更多刺激措施。

標普將對日本經濟的預測下調至2020年的4.9%，並預計明年反彈3.4%。標普之前曾預測2020年將收縮3.6%。儘管該國在遏制疫情方面取得了明顯的成功，並且通過直接轉移到家庭獲得了龐大的財政配套，但消費者並未從去年的消費稅打擊中恢復過來。

Roache預計，謹慎的日本消費者將比疫情之前節省更多，這將限制支出和增長。

印度經濟陷入嚴重困境。遏制病毒的困難，對策的反應遲鈍以及潛在的漏洞，尤其是在整個金融部門，使標普預計本財年的增長率將下降5%，然後在2021年反彈。

澳洲已經使疫情曲線趨於平坦，隨後的重新開放導致消費活動從低迷水平急劇反彈。但是，勞動力市場仍在惡化，這在很大程度上取決於迅速返回多少工作，標普一直保持對澳洲2020年GDP下降4%的預測，而今年的失業率平均將達到7.5%。

標普又認為，今年南韓的表現將好於其他許多高收入國家，產出將小幅下降1.5%(與上次預測持平)。遏制疫情的成功，經濟的迅速開放，有針對性的財政寬鬆以及對具有復原力的技術領域的高度關注，都說明了南韓的復元能力。Roache指，到目前為止南韓對疫情的管理非常出色，經濟的大型技術行業也在幫助度過難關。

印尼的疫情曲線尚未趨於平緩，隨着企業關閉和家庭削減支出，經濟活動急劇放緩。

標普亞太區經濟學家Vishrut Rana表示，大規模及時的政策應對措施應將對印尼經濟的損害限制在2020年的0.7%。標普之前的預測是1.8%。風險是增長可能會進一步下降，但是，尤其是如果病毒爆發持續減弱的話。

至於馬來西亞，標普預計今年經濟將萎縮2%(之前為-1.1%)，然後在明年恢復到7.5%的增長。疫情已基本得到控制，政策制定者迅速採取了行動，這將限制經濟影響。

在泰國，疫情的爆發和緩解措施嚴重破壞了大型旅遊部門。標普現在預計2020年將下降5.1%，低於之前的4.2%。Rana指，由於疫情對旅遊業的持久影響，預計泰國的永久性經濟損失約佔GDP的4%，大大高於該地區的平均水平。

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