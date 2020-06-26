港元拆息︰1個月續降至0.46厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.11厘水平，連跌兩日；1星期報0.31厘；與樓按相關的1個月跌至0.46厘，呈兩連跌；3個月企0.82厘。

26/6/2020

隔夜 0.11286厘

1星期 0.31625厘

2星期 0.36321厘

1個月 0.46696厘

2個月 0.69738厘

3個月 0.82060厘

6個月 1.03018厘

12個月 1.31116厘

24/6/2020

隔夜 0.11786厘

1星期 0.37714厘

2星期 0.41768厘

1個月 0.47262厘

2個月 0.69738厘

3個月 0.82167厘

6個月 1.05821厘

12個月 1.33137厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626