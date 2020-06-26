調查：2020年首季雲相關資訊設備支出保持增長

根據國際數據公司(IDC)發布的全球季度雲IT基礎架構跟蹤報告，2020年第一季度，包括公共雲和私有雲內部的，用於雲環境的IT基礎架構產品(服務器，企業存儲和以太網轉換器)支出增長了2.2%，而傳統的非雲基礎設施的投資下降了16.3%。新冠肺炎疫情的廣泛影響是推動第一季度基礎設施支出增長的主要因素。

全球範圍內的廣泛封鎖以及經濟的分階段重新開放引發對基於雲的消費者和業務服務的需求增加，從而推動對雲服務提供商數據中心所利用的服務器，存儲和網絡基礎架構的額外需求。結果是-公有雲是唯一一個在2020年第一季度避免了下降的業務，在IT基礎設施上的支出達到了101億美元，增長了6.4%。

第一季度在私有雲基礎設施上的支出增長下降了6.3%，為44億美元。IDC預計，轉換對更高效，轉變彈性的基礎架構部署的需求推動，雲的採用將繼續獲得進一步推動，從第一來看，雲IT基礎設施的投資將超過非雲基礎設施的支出，達到695億美元，佔IT基礎設施總支出的54.2%。

私有雲基礎架構的支出預計在年內恢復，並補充第一季度的下降，從而導致增長1.1%。公共雲基礎設施的支出將增長5.7%，達到477億美元，佔雲基礎設施的總支出的68.6%。

2020年，針對雲和非雲環境的基礎設施支出動態的差異，將波及所有三個IT基礎架構領域–交換機，計算和存儲平台。

在雲部署環境中，計算平台仍將是雲IT基礎架構上支出的最大類別，為362億美元，而存儲平台將是增長轉移的部分，增長為8.1%，達到249億美元。

2020年第一季度，雲IT基礎架構領域的供應商收入增長變化很大，範圍從中國的增長21%到西歐的下降12.1%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626