【瑞通推介】瑞聲上補裂口升勢持續　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新冠肺炎疫情反彈，加上國際貨幣基金組織(IMF)下調今年環球經濟預測，拖累美股周三(24日)大跌。而美國放寬大型銀行的投資限制，則帶動美股隔晚反彈。道指收報25,745點，升299點或1.1%。

恒指在假期前升上25,071點後回軟，收報24,781點，跌125點或0.5%。周五(26日)早段跌勢未止，再跌逾100點，回落至24,600點水平整固。其好倉(牛證及認購權證)在周三淨流入逾3,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,900萬元，反映投資者預期後市將見反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

評級機構惠譽發表報告，預料今年全球智能手機銷量將急降，但明年銷售將復甦，5G會於已發展市場及部分新興市場展開。在假期前，資金由炒作科網股蔓延至追捧硬件股，瑞聲科技周三曾抽升6.6%，升抵50港元，最終收升5.4%於49.45元，是表現最佳藍籌，成功收復250天線，並回補今年3月的下跌裂口。周五早段略回，但跌穿49元之後獲承接。周三分別有169萬和56萬元淨流入其好倉和淡倉。

另一隻手機設備股舜宇光學科技周三收升2.9%於119.8元，盤中曾升至121.5元的1個月高位，連升3個交易日。公司日前舉行投資者會議，估計今年全球智能手機出貨量較去年同期跌12.5%，5G手機銷售將會比預期的少5.7%。另舜宇獲券商上調目標價。該股周五早段逆市上升，高見127元以上，創超過3個月高位。分別有377萬和74萬元在周三淨流出其好倉和淡倉。

小米集團日前公布經股東大會同意，授權購回不超過公司已發行股份總數10%的股份，而小米當前總股本約240.75億股。另外，小米管理層指中印邊境衝突未有損害到公司作為印度市場龍頭的銷售及長遠業務發展。小米在周三曾急飆9.7%，高見13.96元，創今年1月以來高，最終收報13.88元，逆市升9.1%，成交額增至近74億元。周五早段曾回落逾1%，低位跌穿13.7元，其後跌幅收窄。超過2,300萬元在周三淨流出小米好倉，淡倉同日則錄604萬元淨流入。

與小米同是雷軍系的金山軟件，周三升至34.5元創上市新高，收市維持3.6%升幅於34.2元。股份強勢連升12個交易日，累漲超過35%。股份周五早段好淡爭持，34元失而復得。周三有1萬元淨流入其好倉。

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